Ранок у великому місті смотреть онлайн 114 выпуск от 11.10.2023

Выпуск 114 | 11.10.2023 | 2023

Доброе утро, украинцы! Пора взбодриться и подарить себе хорошие эмоции на весь день – смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 114 от 11.10.2023.

В 114 выпуске шоу Ранок у великому місті вы узнаете про подробности важного исторического события российско-украинской войны. 25 ноября 2018 года российские военные корабли совершили нападение на украинские суда в Керченском проливе, из-за чего президент Украины объявил военное положение во многих областях нашего государства. Как оккупанты оправдывали это нападение? Как на инцидент отреагировало мировое сообщество? Давайте вместе вспомним важное событие нашей истории – смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023.

Что карты таро говорят о мести путина любовнику Кабаевой? Есть ли секс в украинской армии? Как почувствовать себя хоббитом или джедаем в реальной жизни? Смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 114 от 11.10.2023 на сайте СТБ.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 113 от 10.10.2023