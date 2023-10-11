Ранок у великому місті дивитись онлайн 114 випуск від 11.10.2023

Випуск 114 | 11.10.2023 | 2023

Доброго ранку, українці! Настав час збадьоритися й подарувати собі гарні емоції на весь день – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 114 від 11.10.2023.

У 114 випуску шоу Ранок у великому місті ви більше дізнаєтеся про важливу історичну подію російсько-української війни. 25 листопада 2018 року російські військові кораблі здійснили напад на українські судна в Керченській протоці, через що президент України оголосив військовий стан у багатьох областях нашої держави. Як окупанти виправдовували цей напад? Як на інцидент відреагувала світова спільнота? Давайте разом пригадаємо важливу подію нашої історії – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023.

Що карти таро кажуть про помсту путіна коханцю Кабаєвої? Чи є секс в українській армії? Як відчути себе гобітом або джедаєм у реальному житті? Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 114 від 11.10.2023 на сайті СТБ.

Ранок у великому місті 2023 випуск 113 від 10.10.2023