Ранок у великому місті смотреть онлайн 116 выпуск от 13.10.2023

Выпуск 116 | 13.10.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 116 от 13.10.2023, чтобы начать свой день в хорошем настроении!

В 116 выпуске шоу Ранок у великому місті вы погрузитесь в удивительный мир искусства и узнаете, почему творчество Ивана Марчука считает гениальным весь мир. Также любимые телеведущие Григорий Герман, Надежда Матвеева и Роман Мищеряков расскажут интересные факты про создание киношедевра «Миссия невыполнима: Расплата. Часть 1», удивительную дружбу и эксклюзивные новости про мир звезд. Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 116 от 13.10.2023 на сайте СТБ.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 115 от 12.10.2023