Ранок у великому місті дивитись онлайн 118 випуск від 18.10.2023

Випуск 118 | 18.10.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 118 від 18.10.2023 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі відомий український мольфар, таролог і переможець литовської битви екстрасенсів Макс Гордєєв розповість, чи отримає Україна цього року далекобійні ракети від наших партнерів, хто й навіщо злив адреси офіцерів ФСБ і ГРУ у москві та чи дійсно путін і досі вірить у перемогу росії? Що покажуть карти? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 118.

Новий ранок, новий день, нові знання. Денис Чоловський продовжує знайомити киян з цікавими українськими словами, вчить правильно наголошувати та ділиться цікавими фразеологізмами. Як гадаєте, яке значення має вираз «золоті верби ростуть»? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 118.

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