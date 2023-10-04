Ранок у великому місті смотреть онлайн 110 выпуск от 04.10.2023

Выпуск 110 | 04.10.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Ранок у великому місті выпуск 110 от 04.10.2023 и узнайте о существенном вкладе украинцев в мировое кинопроизводство!

Помните фразу Нео «Ничто так не успокаивает тревогу, как небольшая ностальгия»? Ранок у великому місті 2023 выпуск 110 повысит ваш уровень гормона счастья – серотонина за счет интересных сюжетов!

Утреннее шоу перенесет вас в конец 20-го века, чтобы рассказать о съемках культовых фильмов Матрица, Форсаж, Титаник и других. Вы будете поражены, когда узнаете, как снимались самые крутые кадры мировых киношедевров. Вот например, тот самый эпический кадр, где Нео уклоняется от пуль, был снят с помощью спецэффекта, автором которого является украинец! Узнайте больше, какой вклад внесли украинцы в кинопроизводство, без которого были бы невозможны съемки большого кино!

Ранок у великому місті 2023 выпуск 109 от 03.10.2023