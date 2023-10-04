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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 110 випуск від 04.10.2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 110 випуск від 4 жовтня 2023. Дивитись онлайн 110 випуск Ранок у великому місті ефір від
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Випуск 110 | 04.10.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті випуск 110 від 04.10.2023 та дізнайтеся про суттєвий вклад українців у світове кіновиробництво!

Пам’ятаєте фразу Нео «Ніщо так не заспокоює тривогу, як невелика ностальгія»? Ранок у великому місті 2023 випуск 110 підвищить ваш рівень гормону щастя – серотоніну за рахунок цікавих сюжетів!

Ранкове шоу перенесе вас в кінець 20-го століття, аби розповісти про зйомки культових фільмів Матриця, Форсаж, Титанік та інших. Ви будете вражені, коли дізнаєтесь, як знімалися найкрутіші кадри світових кіношедеврів. От наприклад, той самий епічний кадр, де Нео ухиляється від куль, було знято за допомоги спецефекту, автором якого є українець! Дізнайтеся більше, який вклад внесли українці в кіновиробництво, без якого були б неможливими зйомки великого кіно!

Ранок у великому місті 2023 випуск 109 від 03.10.2023

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