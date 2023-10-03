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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 109 випуск від 03.10.2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 109 випуск від 3 жовтня 2023. Дивитись онлайн 109 випуск Ранок у великому місті ефір від 03.10.2023
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Випуск 109 | 03.10.2023 | 2023

Дивіться онлайн шоу Ранок у великому міст 2023 випуск 109 від 03.10.2023, в якому ми підготували для вас багато цікавих та пізнавальних сюжетів про Україну та світ.

Просто зараз на вас чекає дайджест новин українського шоу-бізнесу: розлучення Анни Трінчер, котосправи Олексія Суровцева та сімейний статус Злати Огнєвіч. Також дізнаєтеся про шлях Дмитра Монатіка до великої сцени та побачите пізнавальний сюжет про особливості виробництва фільму Крістофера Нолана «Інтерстеллар». Все це не пропустіть в Ранок у великому місті 2023 випуск 109 від 03.10.2023 – найкращому ранковому проєкті на українському телебаченні.

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