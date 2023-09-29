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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 108 випуск від 29.09.2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 108 випуск від 29 вересня 2023. Дивитись онлайн 108 випуск Ранок у великому місті ефір від 29.09.2023
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Випуск 108 | 29.09.2023 | 2023

Дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 108 від 29.09.2023, який розпочнеться з вшанування памʼяті тих, кого розстріляли нацисти в Бабиному Яру в 1941 році. Рівно 82 роки тому есесівці почали винищення єврейського населення Києва. Тоді в Бабиному Яру загинули майже всі євреї, які проживали в столиці України. А ті, кому вдалося вижити, розповіли страшні подробиці тих днів. Сюжет про трагедію єврейського народу, яку ми не маємо забути, дивіться просто зараз у Ранок у великому місті 2023.

Також ви побачите традиційний розклад таро від Макса Гордєєва та сюжет про українських зірок, які останнім часом порушували закон. Не пропустіть все це в проєкті Ранок у великому місті 2023 випуск 108 від 29.09.2023.

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