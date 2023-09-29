Ранок у великому місті смотреть онлайн 108 выпуск от 29.09.2023

Выпуск 108 | 29.09.2023 | 2023

Смотрите онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 108 от 29.09.2023, который начнется с почитания памяти о тех, кого расстреляли нацисты в Бабьем Яру в 1941 году. Ровно 82 года назад эсэсовцы начали уничтожение еврейского населения Киева. Тогда в Бабьем Яру погибли почти все евреи, проживавшие в столице Украины. А те, кому удалось выжить, рассказали ужасные подробности тех дней. Сюжет о трагедии еврейского народа, которую мы не должны забывать, смотрите прямо сейчас в Ранок у великому місті 2023.

Также вы увидите традиционный расклад таро от Макса Гордеева и сюжет об украинских звездах, которые в последнее время нарушали закон. Не пропустите все это в проекте Ранок у великому місті 2023 выпуск 108 от 29.09.2023.

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