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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті смотреть онлайн 107 выпуск от 28.09.2023

Смотрите онлайн Ранок у великому місті 107 выпуск от 28 сентября 2023. Смотреть онлайн 107 выпуск Ранок у великому місті эфир от 28.09.2023
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Ранок у великому місті смотреть онлайн 107 выпуск от 28.09.2023
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Ранок у великому місті смотреть онлайн 106 выпуск от 27.09.2023

 Ранок у великому місті смотреть онлайн 107 выпуск от 28.09.2023
Ранок у великому місті

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 Ранок у великому місті смотреть онлайн 107 выпуск от 28.09.2023
Ранок у великому місті

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 Ранок у великому місті смотреть онлайн 107 выпуск от 28.09.2023
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Ранок у великому місті Выпуск 107 Ранок у великому місті смотреть онлайн 107 выпуск от 28.09.2023
Выпуск 107 | 28.09.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 107 от 28.09.2023. Пройдите вместе с украинцами утренний экзамен и узнайте, как называют кружку в разных регионах Украины! И конечно, приготовьте для себя самую вкусную чашечку кофе, чтобы смотреть утреннее шоу еще с большим удовольствием!

В рубрике Паляниця ведущий научит киевлян и гостей города произносить украинские слова с правильным ударением, а также узнает, знают ли украинцы такое диалектное слово, как «ґазда»? А еще в шоу Ранок у великому місті вы узнаете, о каком таком состоянии после пятничного отдыха говорят: «Ні рак, ні жаба».

Журналисты утреннего шоу побывали на концерте Дмитрия Монатика в Киеве и узнали, чем живет сейчас украинский артист? Почему, несмотря на ракетные атаки, семья певца вернулась в Киев? И почему больше не будет выступать со своей программой АRT оборона? Какими воспоминаниями о первой встрече и знакомстве с Монатиком поделились звезды украинского шоу бизнеса? Все ответы узнаете в шоу Ранок у великому місті.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 106 от 27.09.2023

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