Ранок у великому місті дивитись онлайн 107 випуск від 28.09.2023

Випуск 107 | 28.09.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 107 від 28.09.2023. Пройдіть разом з українцями ранковий екзамен та дізнайтесь, як називають кружку в різних регіонах України! І звісно, приготуйте для себе найсмачнішу філіжанку кави, аби дивитися ранкове шоу ще з більшим задоволенням!

У рубриці Паляниця ведучий навчить киян та гостей міста вимовляти українські слова з правильним наголосом, а також дізнається, чи знають українці таке діалектне слово, як «ґазда»? А ще в шоу Ранок у великому місті ви дізнаєтесь, про який такий стан після п’ятничного відпочинку кажуть: «Ні рак, ні жаба».

Журналісти ранкового шоу побували на концерті Дмитра Монатіка в Києві та дізналися, чим живе зараз український артист? Чому, попри ракетні атаки, родина співака повернулася до Києва? І чому більше не буде виступати зі своєю програмою АRT оборона? Якими спогадами про першу зустріч та знайомство з Монатіком поділилися зірки українського шоу бізнесу? Всі відповіді дізнаєтесь у шоу Ранок у великому місті 2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 106 від 27.09.2023