Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Ігри Нескорених
Ігри Нескорених
 Серіали
Серіали
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Юрик
Юрик
 Україна має талант
Україна має талант
 Позивний Надія
Позивний Надія
Всі проєкти
ru
Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 107 випуск від 28.09.2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 107 випуск від 28 вересня 2023. Дивитись онлайн 107 випуск Ранок у великому місті ефір від 28.09.2023
Дивіться також
Ранок у великому місті дивитись онлайн 107 випуск від 28.09.2023
Ранок у великому місті

Ранок у великому місті дивитись онлайн 106 випуск від 27.09.2023

 Ранок у великому місті дивитись онлайн 107 випуск від 28.09.2023
Ранок у великому місті

Ранок у великому місті дивитись онлайн 105 випуск від 26.09.2023

 Ранок у великому місті дивитись онлайн 107 випуск від 28.09.2023
Ранок у великому місті

Ранок у великому місті дивитись онлайн 104 випуск від 22.09.2023

 Ранок у великому місті дивитись онлайн 107 випуск від 28.09.2023
Ранок у великому місті

Ранок у великому місті дивитись онлайн 103 випуск від 21.09.2023
Ранок у великому місті Випуск 107 Ранок у великому місті дивитись онлайн 107 випуск від 28.09.2023
Випуск 107 | 28.09.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 107 від 28.09.2023. Пройдіть разом з українцями ранковий екзамен та дізнайтесь, як називають кружку в різних регіонах України! І звісно, приготуйте для себе найсмачнішу філіжанку кави, аби дивитися ранкове шоу ще з більшим задоволенням!

У рубриці Паляниця ведучий навчить киян та гостей міста вимовляти українські слова з правильним наголосом, а також дізнається, чи знають українці таке діалектне слово, як «ґазда»? А ще в шоу Ранок у великому місті ви дізнаєтесь, про який такий стан після п’ятничного відпочинку кажуть: «Ні рак, ні жаба».

Журналісти ранкового шоу побували на концерті Дмитра Монатіка в Києві та дізналися, чим живе зараз український артист? Чому, попри ракетні атаки, родина співака повернулася до Києва? І чому більше не буде виступати зі своєю програмою АRT оборона? Якими спогадами про першу зустріч та знайомство з Монатіком поділилися зірки українського шоу бізнесу? Всі відповіді дізнаєтесь у шоу Ранок у великому місті 2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 106 від 27.09.2023

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати