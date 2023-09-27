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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 106 випуск від 27.09.2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 106 випуск від 27 вересня 2023. Дивитись онлайн 106 випуск Ранок у великому місті ефір від 27.09.2023
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Випуск 106 | 27.09.2023 | 2023

Дивіться онлайн найкраще шоу для продуктивного та цікавого дня – Ранок у великому місті 2023 випуск 106 від 27.09.2023. Ми зібрали для вас найкращі сюжети про історію України, кіно, світ, подорожі та езотерику. Просто зараз відомий таролог Макс Гордєєв знову звернеться до своїх карт, щоб дізнатися, чи загрожує нам ядерна війна в найближчому майбутньому. Відповідь на це важливе запитання вже в проєкті Ранок у великому місті 2023.

Країна-агресор не втомлюється знімати пропагандистські фільми. Ми дізналися, що з останнього з'явилося на рашці, які актори взяли участь в подібних проєктах та скільки їм за це платять. Список продажних артистів, які роблять статки на крові українців, дивіться в сюжеті проєкту Ранок у великому місті 2023 випуск 106 від 27.09.2023.

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