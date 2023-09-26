Ранок у великому місті дивитись онлайн 105 випуск від 26.09.2023

Випуск 105 | 26.09.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 105 від 26.09.2023.

Нова добірка відео з соціальних мереж військових, які діляться своїм буденним життям. Як відреагує чоловік, коли кохана дівчина скаже, що тепер вона теж має військовий квиток та долучиться до лав ЗСУ, щоб завжди бути поруч? Дивіться, як наші майстерно смажать млинці та вправно кружкою відкривають банки. Ну а що, талановиті люди талановиті в усьому!

Як-то кажуть, у бочці меду ложка дьогтю. Це як раз про новини з боліт. Кожен раз здається, що дно вже пробито, але росіянці вражають із кожним днем. Дивна політична кампанія з відірванням вуха Чебурашці та роздуми молодого покоління про майбутнє. Спойлер: плани космічні на межі абсурду. Дізнайтеся більше в шоу Ранок у великому місті 2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 104 від 22.09.2023