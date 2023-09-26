Ранок у великому місті смотреть онлайн 105 выпуск от 26.09.2023

Выпуск 105 | 26.09.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 105 от 26.09.2023.

Новая подборка видео из социальных сетей военных, которые делятся своей будничной жизнью. Как отреагирует мужчина, когда любимая девушка скажет, что теперь она тоже имеет военный билет и вступит в ряды ВСУ, чтобы всегда быть рядом? Смотрите, как наши мастерски жарят блины и ловко кружкой открывают банки. Ну а что, талантливые люди талантливы во всем!

Как говорится, в бочке меда ложка дегтя. Это как раз о новостях с болот. Каждый раз кажется, что дно уже пробито, но россиянцы поражают с каждым днем. Странная политическая кампания с отрыванием уха Чебурашке и размышления молодого поколения о будущем. Спойлер: планы космические на грани абсурда. Узнайте больше в шоу Ранок у великому місті 2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 104 от 22.09.2023