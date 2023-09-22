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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті смотреть онлайн 104 выпуск от 22.09.2023

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Випуск 104 | 22.09.2023 | 2023

Ранок у великому місті 2023 выпуск 104 от 22.09.2023 – лучший проект, чтобы начать день с хорошего настроения. Просто сейчас вы увидите целых два сюжета об интересных и необычных новостях Украины и мира, которые привнесут в ваше утро немного позитива.

Серж Лифарь – легенда французского балета и выдающийся украинец. Советские власти сделали все для того, чтобы о художнике забыли в родном городе Киеве. Но сам Серж никогда не забывал о родине. А его главная мечта, связанная с Украиной, так и не осуществилась. Что же это была за мечта? О ней вы услышите в проекте Ранок у великому місті 2023 выпуск 104 от 22.09.2023.

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