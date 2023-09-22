Ранок у великому місті дивитись онлайн 104 випуск від 22.09.2023

Випуск 104 | 22.09.2023 | 2023

Ранок у великому місті 2023 випуск 104 від 22.09.2023 – найкращий проєкт, щоб розпочати день з гарного настрою. Просто зараз ви побачите цілих два сюжети про цікаві та незвичайні новини України та світу, які привнесуть у ваш ранок трохи позитиву.

Серж Лифар – легенда французького балету та видатний українець. Радянська влада зробила все для того, щоб про митця забули в рідному місті Києві. Але сам Серж ніколи не забував про батьківщину. А його головна мрія, повʼязана з Україною, так і не здійснилася. Що ж то була за мрія? Про неї ви почуєте в проєкті Ранок у великому місті 2023 випуск 104 від 22.09.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 103 від 21.09.2023