Ранок у великому місті смотреть онлайн 106 выпуск от 27.09.2023

Выпуск 106 | 27.09.2023 | 2023

Смотрите онлайн лучшее шоу для продуктивного и интересного дня – Ранок у великому місті 2023 выпуск 106 от 27.09.2023. Мы собрали для вас лучшие сюжеты об истории Украины, кино, мире, путешествиях и эзотерике. Прямо сейчас известный таролог Макс Гордеев снова обратится к своим картам, чтобы узнать, угрожает ли нам ядерная война в ближайшем будущем. Ответ на этот важный вопрос уже в проекте Ранок у великому місті 2023.

Страна-агрессор не устает снимать пропагандистские фильмы. Мы узнали, что из последнего появилось на рашке, какие актеры приняли участие в подобных проектах и сколько им за это платят. Список продажных артистов, которые делают состояние на крови украинцев, смотрите в сюжете проекта Ранок у великому місті 2023 выпуск 106 от 27.09.2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 105 от 26.09.2023