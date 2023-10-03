Video: Ранок у великому місті смотреть онлайн 109 выпуск от 03.10.2023
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Выпуск 109 | 03.10.2023 | 2023
Смотрите онлайн шоу Ранок у великому міст 2023 выпуск 109 от 03.10.2023, в котором мы подготовили для вас много интересных и познавательных сюжетов об Украине и мире.
Просто сейчас вас ждет дайджест новостей украинского шоу-бизнеса: развод Анны Тринчер, котодела Алексея Суровцева и семейный статус Златы Огневич. Также узнаете путь Дмитрия Монатика к большой сцене и увидите познавательный сюжет об особенностях производства фильма Кристофера Нолана «Интерстеллар». Все это не пропустите в Ранок у великому місті 2023 выпуск 109 от 03.10.2023 – лучшем утреннем проекте на украинском телевидении.