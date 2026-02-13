Герої серіалу Просто Надія: характеристики всіх персонажів та актори

Серіал «Просто Надія»: актори та персонажі

Цієї весни на телеканалі СТБ відбудеться премʼєра 2 сезону серіалу «Просто Надія». У другому сезоні герої знову зіштовхнуться з випробуваннями, які не лише перевірятимуть їхні почуття, а й змушуватимуть їх боротися за власне щастя. Дізнайтеся більше про персонажів серіалу СТБ «Просто Надія» — читайте детальні описи героїв на сайті STB.UA.

Що відомо про героїв серіалу «Просто Надія»

Герої серіалу «Просто Надія» — це люди зі складними долями та непростими рішеннями, які визначають хід подій. Дізнайтеся більше про кожного персонажа та акторів, які втілили їх на екрані.

Зоряна Марченко – Надія Ткаченко

Головна героїня, мати трьох дітей, яка все життя присвятила родині. Колишня відмінниця й донька вчителів, вона мріяла про медицину, але після втрати мами обрала інший шлях. Рано вийшла заміж, повірила в ідею «ідеальної сім’ї» та повністю занурилась у материнство, відклавши власні амбіції.

Під час війни чоловік залишає Надію з дітьми в Україні й починає нове життя за кордоном. Зраджена, без професійного досвіду й підтримки, вона починає з нуля: знімає маленьку квартиру та наважується перетворити свою любов до випічки на справу життя. Долаючи страх, втрату віри в себе й труднощі адаптації дітей, Надія вчиться бути не «супер-мамою», а сильною жінкою, яка бере відповідальність за себе і свою родину.

Дар’я Грачова – Віталіна

Старша донька Надії, школярка-підліток, яка переживає втрату сімейного дому та колишнього життя через війну. Вона гостро відчуває зміни і звинувачує матір у розпаді сім’ї, водночас бореться з новими труднощами у провінційній школі.

Віталіна непроста й відчужена, але поступово відкривається перед Ромою, сином Максима, який бачить у ній тендітну і вразливу дівчину за суворою зовнішністю.

Михайло Пулянський – Денис

Молодший син Надії, розумний і допитливий, справжня «ходяча енциклопедія». Мріє стати адвокатом і допомагає мамі з випічкою та веденням сторінки в соцмережі.

Поліна Гайова та Оля Гайова – Таня

Найменша донька Надії, улюблениця родини. Любить малювати, мріє по-дитячому вийти заміж за військового і часто малює тата у формі, що боляче нагадує Надії про його відсутність.

Сергій Кисіль – Юрій Ткаченко

Колишній чоловік Надії, батько трьох дітей. Після початку війни його успішний бізнес з автоперевезень зруйнований, разом із домом і звичним рівнем життя. Не готовий починати все з нуля, Юрій тікає від відповідальності: виїжджає за кордон із молодою коханкою, залишивши родину під опікою матері та обмежившись обіцянками допомоги. Він переконаний, що зробив для сім’ї максимум — забезпечив безпеку й мінімальну стабільність.

Повернувшись до України, Юрій бачить, що Надія стала успішною й щасливою без нього. Поранена гордість і страх остаточно втратити сім’ю змушують його намагатися повернути дружину, вдаючи каяття. Діти раді батькові, а Надія опиняється перед болісним вибором: нове кохання з Максимом чи повернення до минулого.

Артемій Єгоров – Максим Іванчук

Коханий Надії, ветеран війни, власник автомайстерні, має сина від першого шлюбу. Сильний, мовчазний, не романтик за природою, але людина глибоких цінностей. Для нього дім — це вся Україна, а сім’я — не порожні слова. Після зради колишньої дружини Марини він поставив хрест на подружніх стосунках. Закоханість у Надію поступово змінює Максима: він вчиться бути ніжним, довіряти й боротися за почуття.

Ірина Авдєєнко – Марина Іванчук

Сусідка Надії, кондитерка з місцевої фабрики, яка підробляє домашніми замовленнями. З появою Надії Марина починає втрачати клієнтів, а згодом — і спокій: колишній чоловік Максим закохується в нову сусідку, що Марина сприймає як особисту поразку.

Колись саме Марина зрадила Максима й наполягла на розлученні заради «кращого життя», залишивши сина з батьком. Повернувшись ні з чим, вона намагається відновити стосунки, маніпулюючи Максимом через дитину й демонструючи оточенню, що він досі «її». Побачивши, що Максим обирає Надію, Марина переходить у відкриту боротьбу: шкодить її справі, плете інтриги й намагається витіснити конкурентку з дому та з життя.

Даниїл Сушко – Роман Іванчук

Син Марини й Максима, старшокласник, який допомагає батькові в автомайстерні. Спершу має конфлікт із Віталіною, донькою Надії, сприймаючи її як зверхню та різку. З часом Роман відкриває її вразливість і самотність, що переростає в перше глибоке почуття.

Його закоханість ускладнюється тим, що батько Романа, Максим, кохає Надію — матір Віталіни. Це створює напружений і небезпечний для всіх любовний вузол.

Ірина Дорошенко – Раїса Петрівна Ткаченко

Свекруха Наді, пенсіонерка, колишня касирка на залізничній станції. Жінка з тотальним потягом до контролю, яка все життя тримала світ «за розкладом». Єдиного сина виховала сама, але після його дорослішання втратила над ним вплив і звинуватила в цьому невістку.

Під час війни, коли Надя з дітьми опиняється під її дахом, Раїса Петрівна намагається компенсувати втрату сина повним контролем над їхнім життям. Вона любить онуків, але лише на власних умовах: за її правилами, розкладом і уявленнями про «правильну» родину, що постійно стає джерелом конфліктів.

Олег Власов – Терентій Васильович Нужний

Батько головної героїні Надії, вдівець, в минулому вчитель історії. Спокійний, інтелігентний і добрий чоловік, який важко пережив смерть дружини, окупацію Ізюма та інсульт після обстрілу будинку. Його здоров’я підірване, але внутрішня гідність і людяність залишилися незмінними.

Складні стосунки зі свахою Раїсою Петрівною поступово змінюються: саме м’яка чоловіча сила, такт і розум Терентія Васильовича здатні приборкати її жорсткість і несподівано перетворити колишній конфлікт на союз.

Дарʼя Петрожицька – Ульяна Світлична

Молодша донька Терентія, сестра Надії, про яку та ніколи не чула. Легковажна, авантюрна, любить швидкі гроші і шукає кохання, при цьому розумна та винахідлива. Має доньку Соню (6 років), яку прагне забезпечити безпечним і щасливим життям. Надя про Уляну нічого не знала — Терентій приховував існування молодшої доньки. Коли Уляна була юною, вона хотіла познайомитися зі старшою сестрою, але батько заборонив. Розчарована, Уляна перестала з ним спілкуватися.

Катерина Вишнева – Лєна Фарафоненко

Найкраща подруга Наді, сусідка й майстриня краси, яка працює вдома. Оптимістка й «двигун» усього будинку. Саме Лєна стає для Наді першою справжньою подругою — тією, з ким можна говорити відверто і не боятися осуду.

Вона захищає Надю від тиску ззовні, допомагає з дітьми й легко знаходить із ними спільну мову. За зовнішньою зухвалістю та гумором Лєна приховує власний біль: вона заміжня, але не має дітей і панічно боїться втратити чоловіка.

Костянтин Корецький – Тарас Фарафоненко

Чоловік Лєни та друг Максима. Після початку війни Тарас вирішив повернутися додому з-за кордону, він хотів стати добровольцем, але його не взяли. Натомість Тарас все одно взявся допомагати армії: забезпечував підрозділ Максима технікою, ремонтував і переганяв авто на передову.

Також Тарас опиняється в центрі особистої драми: до нього приїздить 18-річна дівчина, яка називається його донькою. Він запевняє, що нічого про неї не знав, але ця правда руйнує його стосунки з дружиною.. Лєна, болісно переживаючи власну неможливість мати дітей, виганяє чоловіка з дому. Оселившись на СТО Максима, Тарас намагається врятувати сім’ю й довести свою любов.

Андрій Пономаренко – Тарас Данилович Кучма

Начальник ЖЕКу в будинку, де живе Надія. Приїжджий, на посаді лише рік, самотній і надмірно пишається своїм статусом, за що мешканці жартома називають його «директором». Любить правила, порядки й перевірки, якими намагається довести власну значущість.

Кучма холостякує, бо не хоче бути підкаблучником у жінки і тримати її на своїй шиї. Закохується у Надю і хоче бути її залицяльником, але постійно вагається через трьох її дітей. Надя не сприймає залицяння Кучми серйозно. Але з часом його серце заполонить Марина Іванчук — сусідка Надії, в яку він закохається.

Марк Дробат – Едуард Бокун

Головний антагоніст. Злочинець, який приховує кримінальну діяльність за фасадом успішного бізнесу. Маніпулятор, у всьому шукає вигоду, люди – для нього ресурс для досягнення цілей. Він один із тих, хто посміхається тобі в обличчя, а за спиною тримає ніж. Хитрий, небезпечний, підступний. Дуже амбітний. Любить жінок, неодружений. Вперше він з’явився у сюжеті як власник одного ресторану «Біла акація», який став прикриттям для його тіньових справ. Непримиримий конфлікт Едуарда з Надією виникає через стару пекарню. Для Едуарда це не просто бізнес-конкуренція — він прагне знищити репутацію Надії та зламати її бізнес.

Валентин Томусяк – Ян Полевський

42-річний харизматичний поляк, ресторатор, успішний бізнесмен і племінник Раїси Петрівни – син її двоюрідної сестри. Сестра Раїси Петрівни у юності вийшла заміж за поляка, переїхала до Польщі й народила сина. У дитинстві Ян приїздив на канікули до Звягеля, до бабусі, заходив у гості до Раїси Петрівни і Юри, якому доводиться троюрідним братом. Дітьми Ян і Макс теж були знайомі, але в дорослому віці їхні шляхи не перетиналися.

Довгі роки про Яна ніхто нічого не знав. Він з’являється у Звягелі як успішний ресторатор та іноземний інвестор. Саме таким його сприймає глядач майже до кінця сезону. Його правда розкривається у фіналі.

Павло Сироткин – Сашко

Племінник Римми, автомеханік на СТО Лєни та Тараса. Намагається довести, що змінився, але потайки працює на Едуарда Бокуна, відпрацьовуючи борг. Раптове кохання до Лєни змушує його замислитися про чесне життя і створює випробування для шлюбу Тараса та Лєни.

Не пропустіть премʼєру 2 сезону серіалу «Просто Надія» – зовсім скоро на телеканалі СТБ!

