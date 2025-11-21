Актор серіалів СТБ Сергій Кисіль поділився першими фото доньки

Зірка серіалів «Просто Надія» та «Лікарка Ковальчук» Сергій Кисіль ексклюзивно для СТБ показав світлини своєї доньки Марії, якій 21 листопада виповнився рік. У розмові актор розповів про перший рік із донькою, ніжні моменти батьківства та про бажання виховати Марію сміливою й щирою.

Сергій Кисіль про свою доньку

«Марії виповнився рік, я ловлю себе на відчутті, ніби на руках у мене цілий світ, який ще нічого не знає про темряву. Хочеться тримати його тихіше, тепліше, довше», — ділиться Сергій.

Актор додає, що перший рік із донькою був сповнений ніжності та маленьких моментів, які стають найбільшим щастям:

«Зв’язок між батьком і донькою особливий — майже непомітний з боку, але всередині дуже сильний. Коли вона усміхається, я розумію: саме ці миті треба берегти найбільше», — наголошує актор.

Сергій Кисіль мріє, щоб Марія зростала сміливою, чутливою та гідною: «Хочу, щоб вона цінувала людей і себе, залишалася щирою навіть тоді, коли світ буває складним. Справжня краса — у силі серця та здатності підтримувати інших».

Показавши доньку вперше саме в її день народження, актор називає цей крок символічним — про вдячність, любов і нове життя, яке почалося разом із нею.

Нагадаємо, що Марія народилася раніше, ніж очікувала родина: пологи відбулися 21 листопада, хоча планували на початок грудня. Того дня Сергій був на знімальному майданчику і не зміг бути поруч під час пологів із дружиною, хоча вже мав досвід участі у народженні своїх двох старших синів і знав, як важливо бути поруч у такі миті

«Ми зовсім не очікували, що народжувати доведеться так рано. Планували на початок грудня, але у дружини раптово відійшли води — і все почалося. Я просто не знаходив собі місця», — згадує актор.

Читайте більше цікавих новин в Instagram та Telegram СТБ