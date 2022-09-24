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Прокинься з Ектором

Video: Прокинься з Ектором – 9 выпуск от 24.09.2022

Смотрите онлайн шоу Прокинься з Ектором: 9 выпуск от 24.09.2022. Кулинарное шоу Прокинься з Ектором - 9 выпуск уже на сайте СТБ
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Выпуск 9 | 24.09.2022 | 2022

Полезные вкусности для военных – смотрите онлайн утреннее шоу Прокинься з Ектором 2022 выпуск 9 от 24.09.2022 на сайте СТБ! Наш сегодняшний гость – победитель шоу МастерШеф 7 сезон Пава, который обратился к звездному наставнику за советом. Вадим Бжезинский ищет рецепт калорийного и полезного перекуса, который удобно есть в любых условиях. На кухне Прокинься з Ектором 2022 шеф приготовит вкусные овсяные батончики и выслушает подопечного. Чем сейчас занимается Пава? Какой ресторан открывает гость во Львове? И что его вдохновляет снимать новые видео для своего блога? Смотрите онлайн проект Прокинься з Ектором 2022 выпуск 9 от 24.09.2022 на СТБ!

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