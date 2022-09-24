Випуск 9 | 24.09.2022 | 2022

Корисні смаколики для військових – дивіться онлайн ранкове шоу Прокинься з Ектором 2022 випуск 9 від 24.09.2022 на сайті СТБ! Наш сьогоднішній гість – переможець шоу МастерШеф 7 сезон Пава, який звернувся до зіркового наставника за порадою. Вадим Бжезинський шукає рецепт калорійного та корисного перекусу, який зручно їсти в будь-яких умовах. На кухні Прокинься з Ектором 2022 шеф приготує смачні вівсяні батончики та вислухає підопічного. Чим зараз займається Пава? Який ресторан гість відкриває у Львові? І що його надихає знімати нові відео для свого блогу? Дивіться онлайн проєкт Прокинься з Ектором 2022 випуск 9 від 24.09.2022 на СТБ!

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