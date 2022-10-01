Випуск 10 | 01.10.2022 | 2022

Як почастувати рідних смачними десертами з доступних інгредієнтів? Не пропустіть неймовірний рецепт від Ектора – дивіться онлайн ранкове шоу Прокинься з Ектором 2022 випуск 10 від 01.10.2022 на сайті СТБ!

Кожної суботи Ектор Хіменес-Браво зустрічається з зірковими випускниками, щоб щиро поговорити та приготувати оригінальні страви в затишній атмосфері. Цього разу в гості завітала Катерина Пескова, суперфіналістка МастерШеф 6 сезон. Кондитерка прийшла за порадою, адже хоче дізнатися, як готувати вишукані десерти без дорогих імпортних продуктів. Який рецепт підготував зірковий наставник? Хто й навіщо запросив Катю Пескову за кордон? Який новий заклад королева десертів планувала відкривати до вторгнення? Дивіться онлайн проєкт Прокинься з Ектором 2022 випуск 10 від 01.10.2022 на СТБ!

Прокинься з Ектором – усі випуски