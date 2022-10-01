Выпуск 10 | 01.10.2022 | 2022

Как побаловать родных вкусными десертами из доступных ингредиентов? Не пропустите невероятный рецепт от Эктора – смотрите онлайн утреннее шоу Прокинься з Ектором 2022 выпуск 10 от 01.10.2022 на сайте СТБ!

Каждую субботу Эктор Хименес Браво встречается со звездными выпускниками, чтобы пообщаться и приготовить оригинальные блюда в уютной атмосфере. В этот раз в гости к наставнику пришла Екатерина Пескова, суперфиналистка МастерШеф 6 сезон. Кондитер обратилась за советом, ведь хочет узнать, как готовить изысканные десерты без дорогих импортных продуктов. Какой рецепт приготовил звездный наставник? Кто и зачем пригласил Катю Пескову за границу? Какое новое заведение королева десертов планировала открывать до вторжения? Смотрите онлайн проект Прокинься з Ектором 2022 выпуск 10 от 01.10.2022 на СТБ!

Прокинься з Ектором – все выпуски