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Прокинься з Ектором

Video: Прокинься з Ектором – 8 выпуск от 17.09.2022

Смотрите онлайн шоу Прокинься з Ектором: 8 выпуск от 17.09.2022. Кулинарное шоу Прокинься з Ектором - 8 выпуск уже на сайте СТБ
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Прокинься з Ектором Выпуск 8 Прокинься з Ектором – 8 выпуск от 17.09.2022
Выпуск 8 | 17.09.2022 | 2022

Настоящий шедевр в мультиварке от Эктора – смотрите онлайн утреннее шоу Прокинься з Ектором 2022 выпуск 8 от 17.09.2022 на сайте СТБ! Субботнее утро будет особенным, ведь звездный шеф встретится с Александром Горчаковым, с которым поговорит про жизнь, кулинарию и новые вызовы в жизни украинцев. Гость утреннего шоу Прокинься з Ектором 2022 расскажет о новом заведении в Виннице, волонтерстве и мечтах, а также приготовит нежную и сочную курицу с овощами. Как мультиварки помогли накормить множество переселенцев, военных и винничан? Какое уличное блюдо, придуманное Александром, стало изюминкой его заведения? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Прокинься з Ектором 2022 выпуск 8 от 17.09.2022 на сайте СТБ!

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