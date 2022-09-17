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Прокинься з Ектором

Video: Прокинься з Ектором – 8 випуск від 17.09.2022

Дивіться онлайн шоу Прокинься з Ектором: 8 випуск від 17.09.2022. Кулінарне шоу Прокинься з Ектором - 8 випуск вже на сайті СТБ
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Выпуск 8 | 17.09.2022 | 2022

Справжній шедевр у мультиварці від Ектора – дивіться онлайн ранкове шоу Прокинься з Ектором 2022 випуск 8 від 17.09.2022 на сайті СТБ! Суботній ранок буде особливим, адже зірковий шеф зустрінеться з Олександром Горчаковим, з яким поговорить про життя, кулінарію та нові виклики, які постали перед українцями. Гість ранкового шоу Прокинься з Ектором 2022 розповість про новий заклад у Вінниці, волонтерство та мрії, а також приготує ніжну й соковиту курку з овочами. Як мультиварки допомогли нагодувати безліч переселенців, військових та вінничан? Яка вулична страва, придумана Олександром, стала родзинкою його закладу? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Прокинься з Ектором 2022 випуск 8 від 17.09.2022 на сайті СТБ!

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