Выпуск 7 | 10.09.2022 | 2022

Как приготовить идеальные драники с мясом и шампиньонами? Не пропустите вкусный рецепт от Эктора – смотрите онлайн утреннее шоу Прокинься з Ектором 2022 выпуск 7 от 10.09.2022 на сайте СТБ! Гость сегодняшнего выпуска – бог мяса и участник МастерШеф. Профессионалы Алик Мкртчян, который расскажет про волонтёрство, родителей в оккупации и семью за границей. Пока гость будет делиться тем, что на душе, Эктор Хименес-Браво покажет лайфхак, как приготовить лучшее тесто для драников. Интересно, почему ресторанные рецепты уступают этому способу? Готовьте записную книгу и смотрите онлайн проект Прокинься з Ектором 2022 выпуск 7 от 10.09.2022 на СТБ!

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