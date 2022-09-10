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Прокинься з Ектором

Video: Прокинься з Ектором – 7 выпуск от 10.09.2022

Смотрите онлайн шоу Прокинься з Ектором: 7 выпуск от 10.09.2022. Кулинарное шоу Прокинься з Ектором - 7 выпуск уже на сайте СТБ
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Прокинься з Ектором Выпуск 7 Прокинься з Ектором – 7 выпуск от 10.09.2022
Выпуск 7 | 10.09.2022 | 2022

Как приготовить идеальные драники с мясом и шампиньонами? Не пропустите вкусный рецепт от Эктора – смотрите онлайн утреннее шоу Прокинься з Ектором 2022 выпуск 7 от 10.09.2022 на сайте СТБ! Гость сегодняшнего выпуска – бог мяса и участник МастерШеф. Профессионалы Алик Мкртчян, который расскажет про волонтёрство, родителей в оккупации и семью за границей. Пока гость будет делиться тем, что на душе, Эктор Хименес-Браво покажет лайфхак, как приготовить лучшее тесто для драников. Интересно, почему ресторанные рецепты уступают этому способу? Готовьте записную книгу и смотрите онлайн проект Прокинься з Ектором 2022 выпуск 7 от 10.09.2022 на СТБ!

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