Випуск 7 | 10.09.2022 | 2022

Як приготувати ідеальні деруни з м’ясом та печерицями? Не пропустіть смачний рецепт від Ектора – дивіться онлайн ранкове шоу Прокинься з Ектором 2022 випуск 7 від 10.09.2022 на сайті СТБ! Гість сьогоднішнього випуску – бог мяса та учасник МастерШеф. Професіонали Алік Мкртчян, який розповість про волонтерство, батьків в окупації та родину за кордоном. Поки гість ділитиметься тим, що на душі, Ектор Хіменес-Браво покаже лайфхак, як приготувати найкраще тісто для дерунів. Цікаво, чому ресторанні рецепти поступаються цьому способу? Готуйте записники й дивіться онлайн проєкт Прокинься з Ектором 2022 випуск 7 від 10.09.2022 на СТБ!

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