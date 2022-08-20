Выпуск 4 | 20.08.2022 | 2022

Чем заменить мясо в рационе? С таким вопросом столкнулся Андрей Колесник – герой шоу Прокинься з Ектором 4 выпуск от 20.08.2022. Андрей был участником 3 сезона Мастер Шеф, а также Мастер Шеф. Битва сезонов, так что у него огромный опыт на кухне. В этом выпуске утреннего кулинарного шоу Андрей и Эктор придумали, чем заменить мясо в любимом блюде всех взрослых и детей – митболах.

Мясо летом быстро портится, а на маленькой кухне не всегда есть где его хранить. Особенно, если это волонтерская кухня, где ежедневно готовят более 400 порций еды для бойцов! Андрей Колесник в 4 выпуске Прокинься з Ектором от 20.08.2022 рассказал, как война изменила его жизнь, как повар эвакуировал жену и ребенка из Киева и как принял решение вернуться обратно и реорганизовать работу ресторана так, чтобы и обслуживать клиентов и заниматься волонтерством.

И, конечно же, вас ждет интересный и вкусный рецепт вегетарианского блюда – митболов из чечевицы и нута! Смотрите проект Прокинься з Ектором 2022 выпуск 4 и готовьте вместе с любимым шефом.

Прокинься з Ектором – все выпуски