Випуск 4 | 20.08.2022 | 2022

Чим замінити м’ясо у раціоні? З таким питанням зіткнувся Андрій Колісник – герой шоу Прокинься з Ектором 4 випуск від 20.08.2022. Андрій був учасником 3 сезону Мастер Шеф, а також Мастер Шеф. Битва сезонів, тож він має величезний досвід на кухні. У цьому випуску ранкового кулінарного шоу Андрій та Ектор придумали, чим замінити м’ясо в улюбленій страві всіх дорослих та дітей – мітболах.

М’ясо влітку швидко псується, а на маленькій кухні не завжди є де його зберігати. Особливо якщо це волонтерська кухня, де щодня готують понад 400 порцій їжі для бійців! Андрій Колісник у 4 випуску Прокинься з Ектором від 20.08.2022 розповів, як війна змінила його життя, як кухар евакуював дружину та дитину з Києва і як вирішив повернутися назад та реорганізувати роботу ресторану так, щоб обслуговувати клієнтів і займатися волонтерством.

І, звичайно ж, на вас чекає цікавий і смачний рецепт вегетаріанської страви – мітболів із сочевиці та нуту! Дивіться проєкт Прокинься з Ектором 2022 випуск 4 і готуйте разом з улюбленим шефом.

Прокинься з Ектором – усі випуски