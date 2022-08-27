Прокинься з Ектором – 5 выпуск от 27.08.2022

Выпуск 5 | 27.08.2022 | 2022

Какой особый украинский ингредиент подают в самых престижных ресторанах Франции? Расскажет Эктор Хименес-Браво в утреннем шоу Прокинься з Ектором 2022 выпуск 5 от 27.08.2022 на сайте СТБ!

В 5 выпуске на утренней кухне встретились звездный судья Эктор и участница шоу МастерШеф 6 сезон Наталья Петрик, чтобы показать, как можно создать французское блюдо с ярким украинским колоритом даже в военных условиях. В домашней атмосфере шоу Прокинься з Ектором Наталья Петрик расскажет, как волонтёрила в пограничном городке, а также об открытии собственного ресторана. Почему гостья рискнула открыть бизнес, если многие рестораны наоборот закрываются из-за войны? Какой рецепт идеального перекуса в летний сезон поведал Эктор? Смотрите онлайн проект Прокинься з Ектором 2022 выпуск 5 от 27.08.2022 на СТБ!

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