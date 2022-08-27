Прокинься з Ектором – 5 випуск від 27.08.2022

Выпуск 5 | 27.08.2022 | 2022

Який особливий український інгредієнт подають у найпрестижніших ресторанах Франції? Розповість Ектор Хіменес-Браво в ранковому шоу Прокинься з Ектором 2022 випуск 5 від 27.08.2022 на сайті СТБ!

У 5 випуску на ранковій кухні зустрілися зірковий суддя Ектор та учасниця шоу МастерШеф 6 сезон Наталія Петрик, щоб показати, як можна створити французьку страву з яскравим українським колоритом навіть у воєнних умовах. У домашній атмосфері шоу Прокинься з Ектором Наталія Петрик розповість, як волонтерила в прикордонному містечку, а також про відкриття власного ресторану. Чому гостя ризикнула відкрити бізнес, якщо багато ресторанів навпаки закриваються через війну? Який рецепт ідеального перекусу в літній сезон розповів Ектор? Дивіться онлайн проєкт Прокинься з Ектором 2022 випуск 5 від 27.08.2022 на СТБ!

Прокинься з Ектором – усі випуски