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Прокинься з Ектором

Video: Прокинься з Ектором – 3 выпуск от 13.08.2022

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Прокинься з Ектором — 3 выпуск. Смотреть онлайн шоу Прокинься з Ектором от 13.08.2022
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Выпуск 3 | 13.08.2022 | 2022

Что приготовить из тушенки – обязательного атрибута армейского рациона? Узнайте в утреннем шоу Прокинься з Ектором 3 выпуск от 13.08.2022.

Тушенка – это незаменимый продукт в условиях войны, ведь она питательна и долго хранится. В этом выпуске утреннего шоу судья Мастер Шеф Эктор Хименес-Браво и фуд-продюсер проекта Юлия Жигулина покажут, как приготовить кесадилью из простых и недорогих продуктов.

Юлия Жигулина в 3 выпуске Прокинься з Ектором рассказала о том, как война круто изменила ее жизнь. Сначала она стала волонтером, а потом и вступила в ВСУ. Юлия готовила сотни литров борща для бойцов и скупала все лаваши, которые могла найти, потому что найти хлеб было невозможно.

Эктор Хименес-Браво и Юлия Жигулина приготовили кесадилью с тушенкой и фасолью. Это блюдо готовится быстро, продукты можно купить в любом супермаркете, а себестоимость очень низкая. Узнайте рецепт прямо сейчас – смотрите Прокинься з Ектором 3 выпуск от 13.08.2022.

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