Випуск 3 | 13.08.2022 | 2022

Що приготувати з тушонки – обов’язкового атрибуту армійського раціону? Дізнайтесь у ранковому шоу Прокинься з Ектором 3 випуск від 13.08.2022.

Тушонка – це незамінний продукт в умовах війни, адже вона поживна і довго зберігається. У цьому випуску ранкового шоу суддя Мастер Шеф Ектор Хіменес-Браво та фуд-продюсерка проєкту Юлія Жигуліна покажуть, як приготувати кесадилью із простих та недорогих продуктів.

Юлія Жигуліна у 3 випуску Прокинься з Ектором розповіла про те, як війна круто змінила її життя. Спочатку вона стала волонтером, а потім і вступила до ЗСУ. Юлія готувала сотні літрів борщу для бійців та скуповувала всі лаваші, які могла знайти, бо знайти хліб було неможливо.

Ектор Хіменес-Браво та Юлія Жигуліна приготували кесадилью з тушонкою та квасолею. Ця страва готується швидко, продукти можна купити у будь-якому супермаркеті, а собівартість дуже низька. Дізнайтеся рецепт просто зараз – дивіться Прокинься з Ектором 3 випуск від 13.08.2022.

Прокинься з Ектором – усі випуски