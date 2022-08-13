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Прокинься з Ектором

Video: Прокинься з Ектором – 3 випуск від 13.08.2022

Дивіться онлайн шоу Прокинься з Ектором: 3 випуск від 13.08.2022. Кулінарне шоу Прокинься з Ектором - 3 випуск вже на сайті СТБ
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Прокинься з Ектором – 3 випуск. Дивитись онлайн шоу Прокинься з Ектором від 13.08.2022
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Що приготувати з тушонки – обов’язкового атрибуту армійського раціону? Дізнайтесь у ранковому шоу Прокинься з Ектором 3 випуск від 13.08.2022.

Тушонка – це незамінний продукт в умовах війни, адже вона поживна і довго зберігається. У цьому випуску ранкового шоу суддя Мастер Шеф Ектор Хіменес-Браво та фуд-продюсерка проєкту Юлія Жигуліна покажуть, як приготувати кесадилью із простих та недорогих продуктів.

Юлія Жигуліна у 3 випуску Прокинься з Ектором розповіла про те, як війна круто змінила її життя. Спочатку вона стала волонтером, а потім і вступила до ЗСУ. Юлія готувала сотні літрів борщу для бійців та скуповувала всі лаваші, які могла знайти, бо знайти хліб було неможливо.

Ектор Хіменес-Браво та Юлія Жигуліна приготували кесадилью з тушонкою та квасолею. Ця страва готується швидко, продукти можна купити у будь-якому супермаркеті, а собівартість дуже низька. Дізнайтеся рецепт просто зараз – дивіться Прокинься з Ектором 3 випуск від 13.08.2022.

Прокинься з Ектором – усі випуски

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