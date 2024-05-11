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Прокинься з Ектором

Video: Прокинься з Ектором 3 сезон: смотреть онлайн 7 выпуск от 11.05.2024

Смотреть онлайн кулинарное шоу Прокинься з Ектором 3 сезон 7 выпуск от 11.05.2024. Шоу Прокинься з Ектором 3 сезон 7 выпуск смотреть онлайн - на сайте СТБ
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Выпуск 7 | 11.05.2024 | Сезон 3

Смотрите онлайн утреннее шоу Прокинься з Ектором 3 сезон 7 выпуск от 11.05.2024 на сайте СТБ!

Любите яблоки? Обычно этот фрукт едят целиком, готовят с ним компот, выпечку или сладкие фруктовые салаты. Но можете ли вы представить простое яблоко в соленом блюде? Эктор Хименес-Браво сформирует новое видение садового плода, чтобы каждый из вас мог поразить близких полезными и оригинальными блюдами. В проекте Прокинься з Ектором 2024 шеф приготовит сладкий яблочный бургер, добавит маринованные яблочные слайсы в мексиканские тако, а победительница шоу Мастер Шеф 12 сезон Валерия Матрохина создаст романтический завтрак для молодоженов! Пришло время разрушать кулинарные стереотипы и насыщать жизнь новыми вкусами – смотрите онлайн проект Прокинься з Ектором 3 сезон 7 выпуск от 11.05.2024.

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Смотреть онлайн все выпуски Прокинься з Ектором 3 сезон

Прокинься з Ектором 3 сезон 6 выпуск

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