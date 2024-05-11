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Прокинься з Ектором

Video: Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитись онлайн 7 випуск від 11.05.2024

Дивіться онлайн кулінарне шоу Прокинься з Ектором 3 сезон 7 випуск від 11.05.2024. Шоу Прокинься з Ектором 3 сезон 7 випуск дивитись онлайн - на сайті СТБ
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Випуск 7 | 11.05.2024 | Сезон 3

Дивіться онлайн ранкове шоу Прокинься з Ектором 3 сезон 7 випуск від 11.05.2024 на сайті СТБ!

Любите яблука? Зазвичай цей фрукт їдять цілим, готують із ним компот, випічку або солодкі фруктові салати. Але чи можете ви уявити просте яблуко в солоній страві? Ектор Хіменес-Браво сформує нове бачення садового плоду, щоб кожен із вас міг вразити близьких корисними й оригінальними стравами. У проєкті Прокинься з Ектором 2024 шеф приготує солодкий яблучний бургер, додасть мариновані яблучні слайси в мексиканські тако, а переможниця шоу Мастер Шеф 12 сезон Валерія Матрохіна створить романтичний сніданок для молодят! Настав час руйнувати кулінарні стереотипи й насичувати життя новими смаками – дивіться онлайн проєкт Прокинься з Ектором 3 сезон 7 випуск від 11.05.2024.

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