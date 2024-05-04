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Прокинься з Ектором

Video: Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитись онлайн 6 випуск від 04.05.2024

Дивіться онлайн кулінарне шоу Прокинься з Ектором 3 сезон 6 випуск від 04.05.2024. Шоу Прокинься з Ектором 3 сезон 6 випуск дивитись онлайн - на сайті СТБ
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Випуск 6 | 04.05.2024 | Сезон 3

Дивіться онлайн проєкт Прокинься з Ектором 3 сезон 6 випуск від 04.05.2024, щоб відкрити для себе таємниці пікантного кореню селери!

Щосуботи Ектор Хіменес-Браво переосмислює відомі всім продукти на новий лад, щоб кожен зміг здивувати смачненьким своїх близьких. Цього разу із завданням для шефа прийшла учасниця шоу Мастер Шеф Наталія Петрик, якій хочеться побачити гастрономічні експерименти наставника з корінням селери. Усі обожнюють смажену картопельку, але чи можна настільки ж сильно полюбити селеру? Ектор спробує вас переконати, приготувавши класичні італійські страви, в яких замінить картоплю й тісто на зірку цього ранку. Не пропустіть неймовірні рецепти від Ектора й рожевий сніданок від Наталії Петрик – дивіться онлайн кулінарне шоу Прокинься з Ектором 3 сезон 6 випуск від 04.05.2024 на сайті СТБ.

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