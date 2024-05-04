Выпуск 6 | 04.05.2024 | Сезон 3

Смотрите онлайн проект Прокинься з Ектором 3 сезон 6 выпуск от 04.05.2024, чтобы открыть для себя тайны пикантного корня сельдерея!

Каждую субботу Эктор Хименес-Браво переосмысливает известные всем продукты на новый лад, чтобы каждый смог удивить вкусненьким своих близких. В этот раз с заданием для шефа пришла участница шоу Мастер Шеф Наталья Петрик, которой хочется увидеть гастрономические эксперименты наставника с корнями сельдерея. Все обожают жареную картошечку, но можно ли столь же сильно полюбить сельдерей? Эктор попытается вас убедить, приготовив классические итальянские блюда, в которых заменит картошку и тесто на звезду этого утра. Не пропустите невероятные рецепты от Эктора и розовый завтрак от Натальи Петрик – смотрите онлайн кулинарное шоу Прокинься з Ектором 3 сезон 6 выпуск от 04.05.2024 на сайте СТБ.

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