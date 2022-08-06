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Прокинься з Ектором

Video: Прокинься з Ектором – 2 выпуск от 06.08.2022

Смотрите онлайн шоу Прокинься з Ектором: 2 выпуск от 06.08.2022. Кулинарное шоу Прокинься з Ектором - 2 выпуск уже на сайте СТБ
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Прокинься з Ектором — 2 выпуск. Смотреть онлайн шоу Прокинься з Ектором от 06.08.2022
Прокинься з Ектором

Прокинься з Ектором – 2 выпуск от 06.08.2022

 Прокинься з Ектором — 2 выпуск. Смотреть онлайн шоу Прокинься з Ектором от 06.08.2022
Прокинься з Ектором

Прокинься з Ектором – 1 выпуск от 30.07.2022
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Прокинься з Ектором – 2 выпуск от 06.08.2022

 Прокинься з Ектором — 2 выпуск. Смотреть онлайн шоу Прокинься з Ектором от 06.08.2022
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Прокинься з Ектором Выпуск 2 Прокинься з Ектором – 2 выпуск от 06.08.2022
Выпуск 2 | 06.08.2022 | 2022

Как приготовить изысканное ресторанное блюдо всего за 100 гривен? Расскажет Эктор Хименес-Браво в утреннем шоу Прокинься з Ектором 2022 выпуск 2 от 06.08.2022 на сайте СТБ!

В 2 выпуске на утренней кухне встретились судьи любимого шоу МастерШеф, чтобы показать, как приготовить вкусные блюда из минимального набора продуктов. Приятная атмосфера мотивирует к искренности, поэтому гость Владимир Ярославский рассказал, как война изменила его жизнь, о волонтёрстве и организации благотворительных ужинов вместе со звездной коллегой Ольгой Мартыновской. Как им удалось собрать 1,5 миллиона гривен для Охматдета? Смотрите онлайн проект Прокинься з Ектором 2022 выпуск 2 от 06.08.2022 на СТБ!

Прокинься з Ектором – все выпуски

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