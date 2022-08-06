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Прокинься з Ектором

Video: Прокинься з Ектором – 2 випуск від 06.08.2022

Дивіться онлайн шоу Прокинься з Ектором: 2 випуск від 06.08.2022. Кулінарне шоу Прокинься з Ектором - 2 випуск вже на сайті СТБ
Випуски
Прокинься з Ектором – 2 випуск. Дивитись онлайн шоу Прокинься з Ектором від 06.08.2022
Прокинься з Ектором

Прокинься з Ектором – 2 випуск від 06.08.2022

 Прокинься з Ектором – 2 випуск. Дивитись онлайн шоу Прокинься з Ектором від 06.08.2022
Прокинься з Ектором

Прокинься з Ектором – 1 випуск від 30.07.2022
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Прокинься з Ектором – 2 випуск від 06.08.2022

 Прокинься з Ектором – 2 випуск. Дивитись онлайн шоу Прокинься з Ектором від 06.08.2022
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Прокинься з Ектором Выпуск 2 Прокинься з Ектором – 2 випуск від 06.08.2022
Выпуск 2 | 06.08.2022 | 2022

Як приготувати вишукану ресторанну страву всього за 100 гривень? Розповість Ектор Хіменес-Браво в ранковому шоу Прокинься з Ектором 2022 випуск 2 від 06.08.2022 на сайті СТБ!

У 2 випуску на ранковій кухні зустрілися судді улюбленого шоу МастерШеф, щоб показати, як приготувати смачні страви з мінімального набору продуктів. Приємна атмосфера мотивує до щирості, тому гість Володимир Ярославський розповів про те, як війна змінила його життя, про волонтерство та організацію благодійних вечерь разом із зірковою колегою Олею Мартиновською. Як їм вдалося зібрати 1,5 мільйона гривень для Охматдиту? Дивіться онлайн проєкт Прокинься з Ектором 2022 випуск 2 від 06.08.2022 на СТБ!

Прокинься з Ектором – усі випуски

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