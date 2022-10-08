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Прокинься з Ектором

Video: Прокинься з Ектором – 11 выпуск от 08.10.2022

Смотрите онлайн шоу Прокинься з Ектором: 11 выпуск от 08.10.2022. Кулинарное шоу Прокинься з Ектором - 11 выпуск уже на сайте СТБ
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Прокинься з Ектором Выпуск 11 Прокинься з Ектором – 11 выпуск от 08.10.2022
Выпуск 11 | 08.10.2022 | 2022

Задания для Эктора Хименеса-Браво уровня шоу МастерШеф – смотрите онлайн любимое утреннее шоу Прокинься з Ектором 2022 11 выпуск от 08.10.2022 на сайте СТБ! Каждую субботу звездный наставник встречается с кулинарами, чтобы приготовить оригинальные блюда и решить их проблемы. Финалист проекта МастерШеф 8 сезон Владислав Мицкевич в начале российского вторжения столкнулся с вопросом дефицита продуктов. Именно поэтому ему приходилось придумывать новые сочетания из того, что было. Как звездный шеф решит проблему Владислава? Что можно приготовить из муки, печенья, хека и красной смородины? Чем Влад Мицкевич занимается во время войны? Смотрите онлайн проект Прокинься з Ектором 2022 выпуск 11 от 08.10.2022 на СТБ!

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