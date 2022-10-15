Выпуск 12 | 15.10.2022 | 2022

Не пропустите оригинальный рецепт панкейков из консервов от Эктора Хименеса-Браво – смотрите онлайн проект Прокинься з Ектором 2022 выпуск 12 от 15.10.2022 на сайте СТБ! Многие украинцы оказались в ситуации, когда нужно придумывать полноценное питание из продуктов гуманитарной помощи. Участник проекта МастерШеф. Профессионалы 3 Владислав Цымбалюк знает об этой потребности не понаслышке, ведь он постоянно помогает в волонтерском штабе. Эктор Хименес-Браво принял вызов ученика и поделился интересным рецептом из консервированных сардин и зеленого горошка, а также раскрыл секрет невероятного бананового перекуса в шоу Прокинься з Ектором 2022 12 выпуск.

Благодаря общему делу и искренней атмосфере на кухне Владислав рассказал про свою жизнь до 24 февраля, волонтёрство и планы. О чем шеф-повар мечтал до вторжения? Как он нашел место, где может помочь? Куда в первую очередь уехал Эктор после выезда из Колумбии? Смотрите онлайн проект Прокинься з Ектором 2022 выпуск 12 от 15.10.2022 на СТБ!

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