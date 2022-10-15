Проекты
Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Танці
Танці
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Як ти
Як ти
 Сериалы
Сериалы
 Все буде добре
Все буде добре
Все проекты
ua
Прокинься з Ектором

Video: Прокинься з Ектором – 12 выпуск от 15.10.2022

Смотрите онлайн шоу Прокинься з Ектором: 12 выпуск от 15.10.2022. Кулинарное шоу Прокинься з Ектором - 12 выпуск уже на сайте СТБ
Смотрите также
Прокинься з Ектором — 12 выпуск. Смотреть онлайн шоу Прокинься з Ектором от 15.10.2022
Прокинься з Ектором

Прокинься з Ектором – 11 выпуск от 08.10.2022

 Прокинься з Ектором — 12 выпуск. Смотреть онлайн шоу Прокинься з Ектором от 15.10.2022
Прокинься з Ектором

Прокинься з Ектором – 10 выпуск от 01.10.2022

 Прокинься з Ектором — 12 выпуск. Смотреть онлайн шоу Прокинься з Ектором от 15.10.2022
Прокинься з Ектором

Прокинься з Ектором – 9 выпуск от 24.09.2022

 Прокинься з Ектором — 12 выпуск. Смотреть онлайн шоу Прокинься з Ектором от 15.10.2022
Прокинься з Ектором

Прокинься з Ектором – 8 выпуск от 17.09.2022
Прокинься з Ектором Выпуск 12 Прокинься з Ектором – 12 выпуск от 15.10.2022
Выпуск 12 | 15.10.2022 | 2022

Не пропустите оригинальный рецепт панкейков из консервов от Эктора Хименеса-Браво – смотрите онлайн проект Прокинься з Ектором 2022 выпуск 12 от 15.10.2022 на сайте СТБ! Многие украинцы оказались в ситуации, когда нужно придумывать полноценное питание из продуктов гуманитарной помощи. Участник проекта МастерШеф. Профессионалы 3 Владислав Цымбалюк знает об этой потребности не понаслышке, ведь он постоянно помогает в волонтерском штабе. Эктор Хименес-Браво принял вызов ученика и поделился интересным рецептом из консервированных сардин и зеленого горошка, а также раскрыл секрет невероятного бананового перекуса в шоу Прокинься з Ектором 2022 12 выпуск.

Благодаря общему делу и искренней атмосфере на кухне Владислав рассказал про свою жизнь до 24 февраля, волонтёрство и планы. О чем шеф-повар мечтал до вторжения? Как он нашел место, где может помочь? Куда в первую очередь уехал Эктор после выезда из Колумбии? Смотрите онлайн проект Прокинься з Ектором 2022 выпуск 12 от 15.10.2022 на СТБ!

Прокинься з Ектором – все выпуски

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить