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Прокинься з Ектором

Video: Прокинься з Ектором – 12 випуск від 15.10.2022

Дивіться онлайн шоу Прокинься з Ектором: 12 випуск від 15.10.2022. Кулінарне шоу Прокинься з Ектором - 12 випуск вже на сайті СТБ
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Прокинься з Ектором Випуск 12 Прокинься з Ектором – 12 випуск від 15.10.2022
Випуск 12 | 15.10.2022 | 2022

Не пропустіть оригінальний рецепт панкейків із консервів від Ектора Хіменеса-Браво – дивіться онлайн проєкт Прокинься з Ектором 2022 випуск 12 від 15.10.2022 на сайті СТБ! Багато українців опинилися в ситуації, коли треба придумувати повноцінне харчування з продуктів гуманітарної допомоги. Учасник проєкту МастерШеф. Професіонали 3 Владислав Цимбалюк знає про цю потребу, як ніхто інший, адже він постійно допомагає у волонтерському штабі. Ектор Хіменес-Браво прийняв виклик учня та поділився цікавим рецептом із консервованих сардин та зеленого горошку, а також розкрив секрет неймовірного бананового перекусу в шоу Прокинься з Ектором 2022 12 випуск.

Завдяки спільній справі та щирій атмосфері на кухні Владислав розповів про своє життя до 24 лютого, волонтерство та плани. Про що шеф-кухар мріяв до вторгнення? Як він знайшов місце, де може допомогти? Куди насамперед поїхав Ектор після виїзду з Колумбії? Дивіться онлайн проєкт Прокинься з Ектором 2022 випуск 12 від 15.10.2022 на СТБ!

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