Выпуск 11 | 08.10.2022 | 2022

Завдання для Ектора Хіменеса-Браво рівня шоу МастерШеф – дивіться онлайн улюблене ранкове шоу Прокинься з Ектором 2022 11 випуск від 08.10.2022 на сайті СТБ! Щосуботи зірковий наставник зустрічається з кулінарами, щоб приготувати оригінальні страви та вирішити їхні проблеми. Фіналіст проєкту МастерШеф 8 сезон Владислав Міцкевич на початку російського вторгнення зіткнувся з питанням дефіциту продуктів. Саме тому йому доводилося придумувати нові поєднання з того, що було. Як зірковий шеф вирішить проблему Владислава? Що можна приготувати з борошна, печива, хека й порічок? Чим Влад Міцкевич займається під час війни? Дивіться онлайн проєкт Прокинься з Ектором 2022 випуск 11 від 08.10.2022 на СТБ!

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