Прокинься з Ектором – 1 выпуск от 30.07.2022

Выпуск 1 | 30.07.2022 | 2022

Смотрите онлайн утреннее шоу Прокинься з Ектором 2022 выпуск 1 от 30.07.2022 на сайте СТБ! В новом сезоне Эктор Хименес-Браво вместе с участниками шоу Мастер Шеф будут готовить простые блюда из бюджетных продуктов, которые легко можно купить в любом магазине.

Первым в гости заглянет Дмитрий Балита – участник 10 сезона Мастер Шеф. Он расскажет, как изменилась его жизнь после 24 февраля, как переоборудовал свою фотостудию в шелтер и какие планы строит. Эктор Хименес-Браво вместе с Дмитрием приготовят лапшу быстрого приготовления по очень интересному рецепту и с изысканной подачей. Они не будут использовать специи из пакета, а приготовят ее на бульоне из тушенки. Не пропустите интересное утреннее шоу – смотрите онлайн проект Прокинься з Ектором 2022 выпуск 1 от 30.07.2022 на СТБ!

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