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Прокинься з Ектором

Video: Прокинься з Ектором – 1 випуск від 30.07.2022

Дивіться онлайн шоу Прокинься з Ектором: 1 випуск від 30.07.2022. Кулінарне шоу Прокинься з Ектором - 1 випуск вже на сайті СТБ
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Прокинься з Ектором – 1 випуск. Дивитись онлайн шоу Прокинься з Ектором від 30.07.2022
Прокинься з Ектором

Прокинься з Ектором – 1 випуск від 30.07.2022
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Прокинься з Ектором – 1 випуск. Дивитись онлайн шоу Прокинься з Ектором від 30.07.2022
Прокинься з Ектором

Прокинься з Ектором – 1 випуск від 30.07.2022
Прокинься з Ектором Випуск 1 Прокинься з Ектором – 1 випуск від 30.07.2022
Випуск 1 | 30.07.2022 | 2022

Дивіться онлайн ранкове шоу Прокинься з Ектором 2022 випуск 1 від 30.07.2022 на сайті СТБ! У новому сезоні Ектор Хіменес-Браво разом з учасниками шоу Мастер Шеф готуватиме прості страви з бюджетних продуктів, які легко можна купити в будь-якому магазині.

Першим у гості завітає Дмитро Балита – учасник 10 сезону Мастер Шеф. Він розкаже, як змінилося його життя після 24 лютого, як переобладнав свою фотостудію у шелтер і які плани будує. Ектор Хіменес-Браво разом із Дмитром приготують локшину швидкого приготування за дуже цікавим рецептом і з вишуканою подачею. Вони не використовуватимуть спеції з пакету, а приготують її на бульйоні з тушонки. Не пропустіть цікаве ранкове шоу – дивіться онлайн проєкт Прокинься з Ектором 2022 випуск 1 від 30.07.2022 на СТБ!

Прокинься з Ектором – усі випуски

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