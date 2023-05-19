Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Сериалы
Сериалы
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Все проекты
ua
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Video: Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 9 выпуск смотреть эфир от 20.05.2023

Смотрите онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 9 выпуск от 20.05.2023 на сайте телеканала СТБ
Смотрите также
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 9 выпуск смотреть эфир от 20.05.2023
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 8 выпуск – 13.05.2023

 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 9 выпуск смотреть эфир от 20.05.2023
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 7 выпуск – 06.05.2023

 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 9 выпуск смотреть эфир от 20.05.2023
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 6 выпуск – 06.05.2023

 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 9 выпуск смотреть эфир от 20.05.2023
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 5 выпуск – 22.04.2023
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком Выпуск 9 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 9 выпуск – 20.05.2023
Выпуск 9 | 19.05.2023 | Сезон 1

Приготовьтесь, сегодня ваше утро будет очень жарким, ведь новым гостем шоу СТБ Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком в 9 выпуске от 20.05.2023 станет популярный украинский актер и секс-символ Тарас Цымбалюк! Вместе с ведущим Евгением Клопотенко он попытается украинизировать свой любимый десерт – вишневый тарт. Что может выйти из открытого французского пирога? Узнайте прямо сейчас!

По традиции Евгений Клопотенко проведет своего гостя и нас в неизведанную страну украинских блюд и продолжит знакомить нас с аутентичными блюдами Украины. На этот раз Евгений вместе с Тарасом приготовят шпундру – жаркое из свеклы. Удивлены? Оставайтесь с СТБ, чтобы не пропустить уникальный рецепт возрожденного блюда – смотрите онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 9 выпуск от 20.05.2023.

Смотрите онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 8 выпуск

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить