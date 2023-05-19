Выпуск 9 | 19.05.2023 | Сезон 1

Приготовьтесь, сегодня ваше утро будет очень жарким, ведь новым гостем шоу СТБ Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком в 9 выпуске от 20.05.2023 станет популярный украинский актер и секс-символ Тарас Цымбалюк! Вместе с ведущим Евгением Клопотенко он попытается украинизировать свой любимый десерт – вишневый тарт. Что может выйти из открытого французского пирога? Узнайте прямо сейчас!

По традиции Евгений Клопотенко проведет своего гостя и нас в неизведанную страну украинских блюд и продолжит знакомить нас с аутентичными блюдами Украины. На этот раз Евгений вместе с Тарасом приготовят шпундру – жаркое из свеклы. Удивлены? Оставайтесь с СТБ, чтобы не пропустить уникальный рецепт возрожденного блюда – смотрите онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 9 выпуск от 20.05.2023.

Смотрите онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 8 выпуск