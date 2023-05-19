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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Video: Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 9 випуск дивитись ефір від 20.05.2023

Дивитись онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 9 випуск від 20.05.2023 на сайте телеканала СТБ
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Випуск 9 | 19.05.2023 | Сезон 1

Приготуйтеся, сьогодні ваш ранок буде дуже спекотним, адже новим гостем шоу СТБ Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком у 9 випуску від 20.05.2023 стане популярний український актор і секс-символ Тарас Цимбалюк! Разом із ведучим Євгеном Клопотенком він спробує українізувати свій улюблений десерт – вишневий тарт. Що може вийти з французького відкритого пирога? Дізнайтеся просто зараз!

За традицією Євген Клопотенко проведе свого гостя та нас у незвідану країну українських страв і продовжить знайомити нас з автентичними стравами України. Цього разу Євген разом із Тарасом приготують шпундру – печеню з буряка. Здивовані? Залишайтеся з СТБ, щоб не пропустити унікальний рецепт відродженої страви – дивіться онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 9 випуск від 20.05.2023.

Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 8 випуск

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