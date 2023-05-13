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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Video: Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 8 випуск дивитись ефір від 13.05.2023

Дивитись онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 8 випуск від 13.05.2023 на сайте телеканала СТБ
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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 8 випуск дивитись ефір від 13.05.2023
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Выпуск 8 | 13.05.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн ранкове шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 8 випуск від 13.05.2023 – разом з СТБ пізнавайте традиційну українську кухню.

Цього разу здивувати ведучого Євгена Клопотенка спробує відома українська акторка кіно, театру та дубляжу Наталка Денисенко. За традицією вона прийде не з пустими руками. Сьогодні Євген та Наталка в проєкті Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2023 спробують українізувати пастуший пиріг, який походить з Англії. Цій страві є гідна українська заміна, яка походить із карпатських регіонів, а точніше з Бойківщини. Її назва – книш (ні в якому разі не плутайте з французьким Кішем Лореном). Заінтриговані? Тоді залишайтеся з нами, щоб записати покроковий рецепт бойківського книша з м’ясом.

Як Наталка Денисенко переживає розлуку з чоловіком, який боронить країну на фронті? Дивіться онлайн проєкт Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 8 випуск від 13.05.2023 на СТБ – дізнайтеся більше про особисте життя Наталки Денисенко.

Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 7 випуск

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