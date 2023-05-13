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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Video: Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 8 выпуск смотреть эфир от 13.05.2023

Смотрите онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 8 выпуск от 13.05.2023 на сайте телеканала СТБ
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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 8 выпуск смотреть эфир от 13.05.2023
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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 7 выпуск – 06.05.2023

 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 8 выпуск смотреть эфир от 13.05.2023
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 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 8 выпуск смотреть эфир от 13.05.2023
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

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 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 8 выпуск смотреть эфир от 13.05.2023
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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком Выпуск 8 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 8 выпуск – 13.05.2023
Выпуск 8 | 13.05.2023 | Сезон 1

Смотрите онлайн утреннее шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 8 выпуск от 13.05.2023 – вместе с СТБ познавайте традиционную украинскую кухню.

В этот раз удивить ведущего Евгения Клопотенко попробует известная украинская актриса кино, театра и дубляжа Наталья Денисенко. По традиции она придет не с пустыми руками. Сегодня Евгений и Наталья в проекте Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2023 попытаются украинизировать пастуший пирог английского происхождения. Этому блюду есть достойная украинская замена, происходящая из карпатских регионов, а точнее из Бойковщины. Ее название – кныш (ни в коем случае не путайте с французским Кишем Лореном). Заинтригованы? Тогда оставайтесь с нами, чтобы записать пошаговый рецепт бойковского кныша с мясом.

Как Наталья Денисенко переживает разлуку с мужем, защищающим страну на фронте? Смотрите онлайн проект Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 8 выпуск от 13.05.2023 на СТБ – узнайте больше о личной жизни Наталки Денисенко.

Смотрите онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 7 выпуск

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